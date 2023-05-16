Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков потребовал от подчиненных обеспечить максимальную безопасность во время проведения школьных последних звонков и выпускных вечеров.

В последней декаде мая, а также на протяжении июня - июля в Челябинской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в которых примут участие десятки тысяч выпускников, их учителя и родители.

Как сообщили в региональном полицейском главке, для обеспечения безопасности южноуральцев места проведения всех мероприятий будут комиссионно обследованы с применением технических средств и служебных собак. В каждом учебном заведении, а также в тех локациях, где пройдет празднование, предусмотрено дежурство сотрудников органов внутренних дел, осуществление контрольно-пропускного и досмотрового режимов, в том числе с применением арочных и ручных металлодетекторов. С директорами образовательных учреждений проведены совещания, на которых рассмотрен вопрос о сопровождении больших групп выпускников членами родительского комитета и классными руководителями к местам празднования, а также алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Совместно с органами местного самоуправления принимаются меры по недопущению реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции на территориях, прилегающих к местам прохождения торжеств.

Начальник ГУ МВД потребовал от подчиненных обеспечить максимальную безопасность участников праздничных мероприятий, принять все исчерпывающие меры по недопущению возникновения негативных ситуаций.

«Для многих южноуральских семей это очень значимое событие. В мероприятиях будут участвовать юные жители области, их учителя и родители - обратился к подчиненным Михаил Скоков. - От качества нашей работы зависит безопасность граждан. И мы должны принять все меры, чтобы праздники прошли без происшествий», - сказал Михаил Скоков.

В дни проведении школьных линеек и выпускных вечеров для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах вблизи образовательных учреждений и мест массовых мероприятий сотрудниками ГИБДД будут осуществляться распорядительно-регулировочные действия. Маршруты патрулирования наружных служб полиции и Росгвардии также приблизят к этим адресам. В местах возможного стихийного отдыха выпускников – в парках, скверах и на прилегающих к водоемам территориях будут нести дежурство дополнительные наряды полиции совместно с представителями частных охранных предприятий, добровольных народных дружин и казачества. Для оперативного реагирования на происшествия в парковой зоне и в скверах Челябинска предусмотрено использование электромобилей.