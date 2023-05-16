16.05.2023
В Челябинске при обрушении кровли складского здания пострадали четыре человека
16.05.2023
В Аргаяшском районе грузовик въехал в жилые постройки, водитель в больнице
16.05.2023
Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных
16.05.2023
В Челябинске выберут самые чистые и красивые дворы
16.05.2023
В Чебаркульском районе ликвидирована нарколаборатория
16.05.2023
Челябинские власти продали недострой на Бейвеля за 56 миллионов рублей
Скоков потребовал обеспечить максимальную безопасность на выпускных
10.05.2023
В полиции Саткинского района сменился руководитель
28.04.2023
Все мемориалы и монументы воинской славы в Челябинской области будут взяты под круглосуточную охрану
26.04.2023
Скоков призвал решить вопрос о выделении дополнительных дорожек для электросамокатов
26.04.2023
В Челябинской области снизилась аварийность на дорогах
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023
Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак
12.05.2023