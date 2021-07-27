В Челябинске портит экологию предприятие, занимающееся утилизацией медицинских отходов

Прокуратура Металлургического района Челябинска совместно со специалистом регионального минэкологии выявили нарушения при утилизации медицинских отходов на предприятии ООО «Южно-Уральский центр утилизации медицинских отходов» по улице 2-я Павелецкая, 41.

Ранее тревогу били общественники. В телеграм-канале «Новый Челябинск» были опубликованы видео, на которых виден дым с предприятия. Как сообщали очевидцы, едкий химозный запах распространяется на садовые товарищества, расположенные по соседству.

«Весь ядовитый дым летит на жилую территорию, в сады, в расположенные рядом интернат и детский лагерь «Уральская березка», - рассказывали общественники в телеграме-канале.

Активисты к месту дыма вызывали и пожарных, которые обнаружили три печи, находящихся прямо на улице. В них, вероятно, и сжигали медицинские отходы.

Прокуратура установила, что основной вид хозяйственной деятельности организации - сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе медицинских отходов классов А, Б, В. Утилизировали их методом термического обезвреживания с использованием инсинератора контейнерного исполнения.

«Предприятием поставлен на государственный учет объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, по адресу ул.Каслинская, 1а, с присвоением II категории негативного воздействия, в состав которого вошли источники выбросов: инсенераторная установка, хранение дизельного топлива и стоянка», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как показала проверка, у предприятия отсутствуют актуальные сведения об объектах, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду: изменено место нахождения и характеристики технологических процессов, а также источников загрязнения окружающей среды.

Помимо этого, предприятие не организовывало мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ и не вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год.

Директору ООО «ЮУЦУМО» прокурором внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, в том числе об охране атмосферного воздуха. Также возбуждены административные дела по статьям 8.1, 8.41, 8.46 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Министерство экологии Челябинской области.