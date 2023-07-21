21.07.2023
В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили
21.07.2023
В Челябинске временно закроют движение по улице Татищева
21.07.2023
100 нарушений миграционного законодательства: южноуральские полицейские продолжают проверки
21.07.2023
Консультация специалиста: дополнительные перерывы «вредникам»
21.07.2023
Дети из 16 регионов приедут в Челябинск на экологический форум
21.07.2023
Молодежь Магнитки провела поэтический конкурс
В Челябинске построят комплекс для одаренных детей
30.11.2022
Суд арестовал 131 квартиру, подаренную управлению делами губернатора Челябинской области
16.06.2022
ЮУ КЖСИ одобрили кредит на строительство школы и детсада в «Белом хуторе»
18.05.2022
В Челябинске появится школа и детсад в Белом
09.07.2021
ЮУ КЖСИ построит детсад и школу в Белом хуторе в рамках механизма инфраструктурных облигаций
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
19.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023