В Челябинске построят комплекс для одаренных детей

В Челябинске построят комплекс зданий для центра поддержки одаренных детей. Объект разместится на улице Ворошилова, 2. Возводить его будет Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ).

«Мы создаем целый учебный комплекс. Необходимо грамотно учесть блоки кабинетов разной направленности (учебные, творческие, компьютерные, лабораторные), площадки для спорта, зоны отдыха, пространства для неформального общения и творчества, организацию зеленой среды», - пояснил начальник управления заказчика-застройщика ЮУ КЖСИ Николай Щепетков.

В состав центра войдут четырехэтажный учебный корпус (рассчитан на 250 учащихся) спортивный корпус, общежитие (на 148 мест), медицинская часть. Они будут соединены галерейным переходом. Отдельно разместятся гараж и открытый стадион.

Проектная организация уже подготовила предварительную схему расположения зданий. После ее окончательного согласования будет выполнен эскиз объекта, который затем утвердит управление архитектуры города.

Далее ЮУ КЖСИ приступит к строительству. Комплекс построят в рамках национального проекта «Образование» и программы «Развитие образования в Челябинской области на 2018 -2025 годы». Общая площадь застройки – четыре тысячи 760 квадратных метров.

Средства на проектирование и возведение зданий выделены из регионального бюджета. Стоимость работ - 623,7 миллиона рублей.

По проекту сдать объект планируется к 30 ноября 2024 года.