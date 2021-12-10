В Челябинске поврежденный подрядчиком водопровод в «Парковом» восстановлен

В Челябинске повреждение водопровода подрядной организацией устранено, начато наполнение системы водовода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, рано утром десятого декабря из-за того, что при прокладке силового кабеля компания «Подземные коммуникации» повредила водопровод, в микрорайоне «Парковый» Курчатовского района многоквартирные дома и социальных объекты по улицам Джалиля, Шмакова, Клайна, Чуйкова остались без воды.

Челябинские власти сообщали, что работы по устранению повреждения, ориентировочно, должны быть закончены к полудню пятницы.

На время отключения воды в «Парковом» был организован подвоз воды.