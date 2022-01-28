В Челябинске появились необычные предупредительные знаки: Осторожно! Пикаперы!

Предупредительные таблички, на которых красуются смешные надписи, установили в Челябинске. Так, знак с уведомлением «Осторожно! Не превышаем скорость! Теплее не станет!» расположился в районе катка в Детском парке имени Терешковой, на Кировке находится знак «Осторожно! Пикаперы!», а знак возле ЗАГСА предупреждает: «Женатый мужчина. Осторожно!».

Такими необычным способом телеканал ТНТ (16+) решил привлечь внимание к старту нового сезона сериала «Девушки с Макаровым» (16+). Чуть меньше года назад в финале первого сезона Макаров отправил в тюрьму подполковника Белова, сфабриковавшего уголовное дело против него, а четверка главных героинь тем временем принесла начальнику заявления на увольнение. Но вместо увольнения Макаров отправил своих подопечных в отпуск, поэтому в новом сезоне к своим ролям вернутся Павел Майков, Валерия Астапова, Алевтина Тукан, Влада Ермолаева и Елена Полянская. Кроме того, отдел полиции и актерский состав "Девушек с Макаровым" пополнили Наталья Бардо и Никита Тарасов.

Премьера второго сезона сериала «Девушки с Макаровым» – 31 января, в 20:00, на ТНТ.