04.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 5 октября (18+)
04.10.2023
УФСБ перекрыло в Челябинской области каналы сбыта героина и мефедрона
04.10.2023
Михаил Скоков встретился с выпускниками вузов системы МВД
04.10.2023
В Челябинске пройдет концерт инклюзивного творчества
04.10.2023
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
04.10.2023
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
В Челябинске появится еще один «райский уголок»
02.10.2023
Набережная у чуриловского пруда приобрела завершенный облик
02.10.2023
В Челябинске ищут создателя территории отдыха напротив рынка «Михеевский»
27.09.2023
В челябинском Саду Победы завершают обустройство площадки для четвероногих
22.09.2023
Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023