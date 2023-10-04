В Челябинске появится еще один «райский уголок»

Еще один пустырь Челябинска превратится в зеленый уголок отдыха – на этот раз речь идет о преображении ныне запущенного пространства в поселке Смолино Советского района.

Сквер появится на оживленной межквартальной территории поблизости от школы №145 и детского сада №446, его создадут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Как отмечают в пресс-службе мэрии, это пространство в качестве места жительства будущего сквера выбрали сами горожане, принявшие участие в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства 2024 года.

На радость жителям поселка Смолино у них появится возможность с комфортом отдыхать, заниматься спортом под открытым небом – одним словом, наслаждаться жизнью. Проектом предусмотрено обустройство в сквере памп-трека и перголы с качелями, а также масштабное озеленение – высадка деревьев, которых сегодня здесь почти нет, кустарников, цветников, посев газона.

Кроме того, на новом общественном пространстве появятся сеть тротуаров, вымощенных разноформатной плиткой, и современное наружное освещение. По всему периметру сквера установят большое количестве скамеек и урн.

В администрации Челябинска уточнили, что аукцион по выбору подрядчика для выполнения благоустройства смолинского сквера стартует уже завтра, пятого октября. Так рано подрядчик будет определен, чтобы в новом году он смог начать работы как можно раньше – сразу с наступлением благоприятной погоды.