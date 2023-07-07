В Челябинске появятся временные трамвайные остановки на Каслинской

В Челябинске с восьмого июля появятся две временные трамвайные остановки на улице Каслинской - на время ремонта путей участка проспекта Победы от Кирова до Каслинской.

Как сообщает в своем телеграм-канале «ЧелябГЭТ», при движении трамваев в направлении ЧМК городской электротранспорт будет делать остановку напротив дома №25 по Каслинской. При движении в сторону улицы Чичерина трамваи будут останавливаться перед домом №42 на Каслинской.

Организация временной остановки позволит пассажирам совершать удобную пересадку между улицей Каслинская и Теплотехническим институтом, в том числе с использованием часового билета, отмечают в «ЧелябГЭТ».