В Челябинске преображаются школы искусств, сообщает пресс-служба городской администрации.

На сегодняшний день практически завершен ремонт кровли и фасада ДШИ N4, расположенной на улице Коммунаров, 10-А. Работы на данном объекте осуществляются по нацпроекту «Культура».

Также в текущем году будут отремонтированы фасад и фундамент ДШИ N2, которая находится на улице Российской, 31. Капитальный ремонт фасада и фундамента здания осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие культуры в Челябинской области»

Кроме того, в 2022-м году будет проведено благоустройство территории, прилегающей к ДШИ N12 (улица Красного Урала, 23) - по проекту инициативного бюджетирования текущего года.