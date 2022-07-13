13.07.2022
В Челябинске преображаются школы искусств
13.07.2022
В Кусе трое лодырей дали взятку представителю мэрии
13.07.2022
Команда ММК покорила «Стихию металла»
13.07.2022
Челябинская область остро нуждается в полицейских, терапевтах и педиатрах
12.07.2022
Минэкологии опровергает факт слива в озеро Курги бытовых отходов
12.07.2022
По факту смерти 16-летнего подростка в Троицке проводится доследственная проверка
В Челябинске преображаются школы искусств
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022