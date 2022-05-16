В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства

Продолжается голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год. На сегодняшний день свой выбор сделали уже более 60 тысяч челябинцев.

Об этом рассказал сегодня, 16 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации рассказал заместитель главы города Александр Астахов.

В Калининском районе больше голосов отдано за благоустройство прогулочной зоны по Университетской Набережной, в Курчатовском — за аналогичный пешеходный бульвар по проспекту Победы. В Ленинском в лидеры вышел проект благоустройства Монастырской заимки «Плодушка», а в Металлургическом районе — территория на пересечении улиц Черкасская и П. Калмыкова. Жители Советского района практически единогласно голосуют за продолжение обустройства пешеходной зоны по улице Свободы, в Тракторозаводском лидирует территория по улице Южноуральской. В Центральном районе с небольшим перевесом на первом месте находится сквер в поселке Сосновка.

«Сейчас мы выбираем объекты, которые сможем благоустроить в следующем году с помощью федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Я уверена, что челябинцам небезразлично, какие проекты будут реализованы, и они примут участие в голосовании», - сказала глава города Наталья Котова.

Напомним, что проголосовать можно либо на портале https://74.gorodsreda.ru/, либо с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах по всему городу. На выбор челябинцам представлено 17 общественных территорий во всех районах города, и в каждом уже определились свои лидеры.