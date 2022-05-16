16.05.2022
В колонии Магнитогорска обнаружен труп педофила
16.05.2022
По стенам ползали тараканы, а в ванной плавали канализационные стоки
16.05.2022
В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства
16.05.2022
На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
16.05.2022
Российские активы Группы Renault перешли в госсобственность
16.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
В Челябинске продолжается голосование по выбору объектов благоустройства
16.05.2022
Котова: К восьми утра не должно быть мусора на улицах
13.05.2022
Работать с комментариями челябинцев в соцсетях будет новое подразделение мэрии
12.05.2022
В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон
09.05.2022
Наталья Котова: 9 Мая – это особенная дата для всех нас
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022