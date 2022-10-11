В Челябинске пропала театральная кошка

Сотрудник Нового Художественного театра бросили клич – потерялась их кошка «Мышка». В НХТ она живет уже порядка шести лет и за эти годы стала для актеров полноценным членом их творческой труппы.

Кошка по кличке Мышка появилась в НХТ в 2026 году. Сотрудники театра взяли ее из приюта для бездомных животных.

«Мышкой назвали мы ее потому, что она толком мяукать не могла, только писк издавала. Она очень тихая, интеллигентная, трехцветная. Считается, что приносит счастье. Пропала шестого октября. Она и раньше могла выходить из театра на улицу погулять, но всегда возвращалась. Мы обыскали все, но нигде нет. Если кто-то увидит или найдет нашего любимого питомца - просьба сообщить, принести в театр. Будем очень благодарны», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» в НХТ.

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