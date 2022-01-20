В Челябинске пройдет акция «Блокадный хлеб»

27 января — день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.

В этот день в Челябинске пройдет традиционная акция «Блокадный хлеб».

В рамках акции «Блокадный хлеб» состоятся классные часы и видеопоказы для школьников и студентов, тематические беседы и выставки в библиотеках, возложения цветов к мемориальным объектам и посещение ветеранов.

В этот же день в мультимедийном парке «Россия – моя история» пройдут тематические экскурсии. На интерактивные занятия пригласят активистов Российского движения школьников.

В Ленинском районе состоится возложением цветов к мемориалу «Блокадникам Ленинграда» и памятнику «Узникам фашистских концлагерей».

До конца месяца, традиционно, сотрудники социальной защиты населения города и внутригородских районов посетят всех 92 ветеранов — жителей блокадного Ленинграда, вручат памятные открытки и социальное пособие.