Челябинке вручили удостоверение к награде ее отца – защитника Ленинграда

Жительнице Челябинска Галине Кошмар торжественно вручили удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» ее отца – ныне уже умершего ветерана Великой Отечественной войны Владимира Луконина.

Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии в понедельник, 20 февраля, глава Калининского района Владимир Шамне, церемония вручения состоялась в пятницу, 17 февраля.

«Так получилось, что медаль Владимира Ефимовича была утеряна, но благодаря кропотливой поисковой работе правнука бойца – Василия Кошмара – удалось восстановить документы и передать в семейный архив», - рассказал Владимир Шамне.

Районная администрация сообщает, что красноармеец Владимир Луконин служил топографом в разведывательном полку. Отважному солдату Великой Отечественной было вручено множество наград. В их числе – медали «За победу над Германией», «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

Помимо Владимира Шамне, в торжественном событии приняли участие военком Курчатовского и Калининского районов Сергей Катошин, председатель Совета ветеранов Калининского районов Наталья Андрущук и родные героя войны Владимира Ефимовича Луконина.

Напомним, оборона Ленинграда началась десятого июля 1941 года. Она стала самой длительной в ходе Великой Отечественной войны. В разное время в обороне Ленинграда участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, соединения авиации дальнего действия и войск противовоздушной обороны страны, Краснознаменный Балтийский флот, Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, формирования партизан, а также трудящиеся самого Ленинграда и Ленинградской области.