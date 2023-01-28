Прокуратура помогла 82-летнему челябинцу получить знак «Жителю блокадного Ленинграда»

Пожилому челябинцу в преддверии годовщины полного освобождения северной столицы, которое Россия отмечает 27 января, после вмешательства генеральной и областной прокуратур вручили знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Мужчина обращался с заявлением о присвоении ему этого статуса в администрацию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (по месту проживания в Ленинграде в период блокады), но получил отказ, так как не был подтвержден факт его проживания в городе в период блокады сроком более четырех месяцев.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что заявитель находился в Ленинграде до восьмого мая 1942 года, когда и был эвакуирован. Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта проживания мужчины на территории Ленинграда в период блокады», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Во исполнение судебного решения принято решение о выдаче заявителю знака «Жителю блокадного Ленинграда». Его 82-летнему пенсионеру вручили сотрудники прокуратуры Центрального района Челябинска.