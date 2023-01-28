28.01.2023
На трассе М-5 в Ашинском районе произошло массовое ДТП с пострадавшим
28.01.2023
ГИБДД Челябинска начала «охоту» на водителей
28.01.2023
Рожденный в Челябинске «Русский мир» объединил всю страну
28.01.2023
Лауреат «Золотой лиры» Янис Грантс проведет творческую встречу с челябинцами
28.01.2023
В Челябинской области в ДТП с грузовиком погибли пятеро молодых мужчин
27.01.2023
«Уралочка» подарила радость детям Златоуста
Прокуратура помогла 82-летнему челябинцу получить знак «Жителю блокадного Ленинграда»
27.01.2023
Коркинские студенты отметили День снятия блокады Ленинграда и почтили память жертв Холокоста стихами
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
23.01.2023
В Челябинске отметят полное снятие блокады Ленинграда
19.06.2022
На «Невском пятачке» установили стелу в память об южноуральских защитниках Ленинграда
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023
В Челябинской области посчитали Татьян, родившихся за последние 18 лет
25.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023