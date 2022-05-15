15.05.2022
В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
15.05.2022
В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»
15.05.2022
Для жителей закрытого южноуральского города продлили срок действия пропусков
15.05.2022
В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды
15.05.2022
Фотовыставка необычных портретов откроется в Челябинской филармонии
14.05.2022
Сотрудники пограничного управления ФСБ посвятили учащихся в кадеты
В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»
01.12.2017
В Челябинске специалисты из разных стран обсудили проблемы профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
01.12.2017
Челябинцы узнают свой ВИЧ-статус в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом
30.11.2017
В Челябинске отметят Всемирный день борьбы со СПИДом масштабными акциями
28.11.2017
Челябинцы активно участвуют в тестировании на ВИЧ
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022