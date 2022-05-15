В Челябинске пройдет акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!»

В воскресенье, 15 мая, на пешеходной зоне ул. Кирова в Челябинске пройдет городская массовая акция под лозунгом «Мы помним! Мы знаем!», приуроченная к Дню памяти умерших от СПИДа.

Как сообщает пресс-служба Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, цель проведения мероприятия - напомнить людям, что «ВИЧ – касается каждого» и что ВИЧ-инфицированные – это такие же люди, как и все остальные, привлечь внимание общественности к проблемам людей, зараженных ВИЧ и умирающих от СПИДа.

По состоянию на 31 декабря 2021 года в России один миллион 562 тысячи 570 человек инфицированы ВИЧ.

В Челябинской области проживает 31 тысяча 923 ВИЧ-положительных южноуральца, которые регулярно получают высококачественное лечение, что позволяет контролировать вирус и жить полноценной жизнью.

В воскресенье с 12 до 16 часов на пешеходной зоне ул. Кирова специалисты Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями будут делать бесплатно и анонимно экспресс-тесты на определение антител к ВИЧ (по крови) в двух пунктах (брендированный автомобиль и палатка).

В 13 часов начнется активное привлечение населения Челябинска и области к участию в массовой акции, приуроченной ко Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

В 14 часов 30 минут начнется викторина с поощрительными призами на тему «Что мы знаем о ВИЧ/СПИД».

В 15 часов состоится флэш моб: волонтеры будут прикреплять людям, не безразличным к проблемам ВИЧ, красные ленточки, которые говорят о том, что каждая жизнь драгоценна, и что эпидемия, охватившая всю планету, затронула каждого из нас без исключения.

В 16 часов - минута молчания.

В Челябинской области за первый квартал 2022 года отмечено снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 11,3%. За три месяца 2022 года обследовано на ВИЧ-инфекцию 7,5% жителей региона, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года и выявлено 565 ВИЧ-инфицированных жителей Челябинской области (за три месяца 2021 года – 645).

Превалентность ВИЧ-инфекции по итогам трех месяцев 2022 года составила 1%, что обусловлено сохранением большого числа лиц, живущих с ВИЧ, вследствие эффективности терапии и стабилизации показателей смертности.

В Челябинской области с 2016 года преобладает половой путь передачи ВИЧ-инфекции, который первый квартал 2022 года составил 72,7%.

В первом квартале 2022 года в целях профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции доля беременных женщин, получающих антиретровирусную терапию составила - 98,2%.