В Челябинске пройдет премия для предпринимателей «Бизнес Успех»

8 ноября в Челябинске пройдет региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес Успех». Победители конкурса представят Челябинскую область на федеральном уровне. Мероприятие проводится при поддержке центра «Мой бизнес» и регионального минэкономразвития.

Премия «Бизнес Успех» проводится в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Помимо основного конкурса на площадке будут организованы мастер-классы от ТОПовых спикеров, пленарная сессия и круглые столы с участием первых лиц региона, представителями финансового сектора и бизнеса. Финалисты отборочного этапа премии представят свои проекты перед экспертным жюри.

«Успешность бизнеса – его прибыльность. Тем не менее получить такую награду – особое достижение. Признание результата со стороны экспертного сообщества, возможность заявить о себе на всю страну – неоценимый вклад в развитие своего дела. Кроме того, это возможность познакомиться с лучшими практиками и перенять опыт. У нас действительно есть предприниматели, которым есть чем гордиться. Надеемся, что Премия познакомит нас с новыми лидерами бизнес-сообщества», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес».

Побороться за звание победителя и получить заветный «Золотой домкрат» – главный приз конкурса – предприниматели региона смогут в 7 номинациях:

- «Лучший производственный проект»

- «Лучший проект в сфере торговли и услуг»

- «Лучший сельскохозяйственный проект»

- «Лучший проект по импортозамещению»

- «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»

- «Лучший женский проект»

- «Народный предприниматель».

Положение о Премии.

Результаты заседания конкурсной комиссии публикуются на сайте премии «Бизнес-Успех» в разделе «Новости», а также в социальных сетях. Финалисты, успешно прошедшие отбор, получают письмо на почту о своём участии в конкурсе.

Подробнее о мероприятии.

К участию приглашаются субъекты МСП, зарегистрированные и действующие на территории Челябинской области не менее 6 месяцев.

Участие бесплатное. Подать заявку или посетить форум в качестве гостя можно зарегистрировавшись по ссылке.

Дата и место проведения: 8 ноября, с 9:00 до 17:00 в центре «Мой бизнес» (г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, 1 этаж)

Задать интересующие вопросы о мерах поддержки можно по телефону 8-800-350-24-74.

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Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».