В Челябинске пытаются не допустить отключение воды из-за провала на парковке

Сегодня, пятого апреля, жители Челябинска заметили огромный провал на парковке на улице Куйбышева. В пресс-службе МУП «ПОВВ» агентству «Урал-пресс-информ» прокомментировали, что «делается все возможное, чтобы избежать отключений водоснабжения».

«По причине аномально низких температур произошло промерзание грунта ниже нормативного залегания коллектора, из-за чего произошло смещение грунтов, что привело к излому коллектора, расположенного на улице Куйбышева, 2Б», - сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

Специалисты приступили к восстановительным работам.

«В данный момент стоки переключаются на резервный коллектор. Делается все возможное, чтобы избежать отключений водоснабжения», - добавили в пресс-службе.

Напомним, из-за провала комитет дорожного хозяйства ограничил движение для автомобилистов по одной полосе на улице Куйбышева, так как есть вероятность того, что разрушения могут быть больше.