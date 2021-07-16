В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды

В Челябинске активно ведется ремонт трамвайных переездов. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета дорожного хозяйства.

На момент этого дня, 16 июля, подрядными организациями отремонтировано пять объектов. Три из них выполняла компания ООО ПСК «Звезда»: на пересечении улиц Российская и Карла Маркса, Труда и Цвиллинга, проспекта Победы и улицы Чичерина. На двух других объектах работал подрядчик ООО «Строй-Сервис»: на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского, проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Окончательно эти работы не приняты, ремонтники устраняют замечания.

Также работы продолжатся на трех объектах. На пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта работает компания ООО «Строй-Сервис». А с 18 июля подрядчик ООО ПСК «Звезда» начнет ремонт трамвайных переездов на перекрестках проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев, улицы Черкасской и улицы 50-летия ВЛКСМ с 18 июля.