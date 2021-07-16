16.07.2021
Главный муфтий УрФО попросил южноуральских мусульман остаться дома 20-го июля
16.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
16.07.2021
В Челябинской области уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны
16.07.2021
В Южноуральске мужчина убил двух местных жителей
16.07.2021
В Челябинске ко дню металлурга состоится выставка одной картины
16.07.2021
ВТБ Мобайл запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Челябинской области
В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
15.07.2021
В Челябинской области начнут штрафовать за нарушение весогабаритных норм автомобилей
14.07.2021
В Златоусте благодаря поддержке Текслера отремонтируют одну из самых проблемных дорог
09.07.2021
Путин предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска
07.07.2021
В Челябинске улицу Дарвина в новом году ждет капитальный ремонт
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021