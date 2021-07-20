20.07.2021
Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ
20.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайный переезд на Победы – Молодогвардейцев
20.07.2021
Общественники предложили наказывать антипрививочников за призывы
20.07.2021
ВИЧ-инфицированных россиян будут лечить новым способом
20.07.2021
Златоуст осветят тысячи умных фонарей
20.07.2021
В Челябинской области задержаны браконьеры за охоту в заказнике
В Челябинске ремонтируют трамвайный переезд на Победы – Молодогвардейцев
20.07.2021
Светофоры на Университетской набережной перестанут работать «по требованию» пешеходов
19.07.2021
Куляшов хочет расторгнуть контракт на строительство дорог с компанией «Урал-Сервис-Групп»
16.07.2021
В Челябинске ремонтируют трамвайные переезды
15.07.2021
В Челябинской области начнут штрафовать за нарушение весогабаритных норм автомобилей
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021
В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района
18.07.2021
Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний
16.07.2021