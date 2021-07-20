В Челябинске ремонтируют трамвайный переезд на Победы – Молодогвардейцев

В Челябинске сегодня, 20-го июля, ведутся работы на пересечении автомобильных и трамвайных путей на проспекте Победы – Молодогвардейцев. Подрядной организацией является ООО ПСК «Звезда».

Как сообщает телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, на данном участке на вторник запланированы расстановка знаков, водоналивных блоков, демонтаж дорожной одежды, протяжка болтовых соединений, первый этап монтажа плитки.

Силами «ЧелябГЭТа» проводится демонтаж контррельса.

На время проведения работ движение транспорта здесь ограничено.

Еще на одном переезде (Свердловский проспект – проспект Победы), где подрядчиком является ООО «Строй-Сервис», работы закончены.

«Работа на перекрестках сегодня не планируется», - отметили в КДХ Челябинска.

В настоящее время идет приемка работ, проведенных на пяти пересечениях. На трех работала «Звезда» (на пересечении улиц Российская и Карла Маркса, Труда и Цвиллинга, проспекта Победы и улицы Чичерина). На двух других объектах - ООО «Строй-Сервис»: на пересечении проспекта Ленина и улицы Рождественского, проспекта Ленина и Свердловского проспекта. Несмотря на то, что работы здесь были закончены еще в середине июля, сразу их не приняли - ремонтникам пришлось устранять замечания.

Как сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, в настоящее время в надлежащий вид также приводят участок на пересечении автомобильных и трамвайных путей на Черкасской – 50 лет ВЛКСМ (подрядчик – компания «Звезда).

«Кроме того, заключен контракт с победителем аукциона на ремонт еще трех пересечений: Свердловский проспект – Труда, улица Кирова – Братьев Кашириных, Кирова – Труда», - отметил Куляшов.

Напомним, после окончания ремонта трамвайных переездов в Челябинске начнут реконструкцию трамвайных платформ.