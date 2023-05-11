В Челябинске с 15 мая по проспекту Победы перестанут ходить трамваи

В Калининском районе Челябинска с 15 мая по проспекту Победы перестанут ходить трамваи, что связано с проведением капитального ремонта путей на участке между улицами Кирова и Болейко.

Ремонтные работы на трамвайных путях - открытым способом - проведет ООО «ЧелябГЭТ». Движение транспорта на вышеназванном участке проспекта Победы будет ограничено, а электротранспорта - прекращено на месяц: с пяти часов утра 15 мая до 23 часов 15 июня.

Соответствующее распоряжение накануне, десятого мая, подписал заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Место проведения работ будет ограждено, схема организации движения транспорта и пешеходов на время ремонта – согласована с городской ГИБДД.

После завершения капитального ремонта «ЧелябГЭТ» должен будет восстановить нарушенное благоустройство покрытия проезжей части и переходов, а также горизонтальную дорожную разметку в соответствии с проектом, согласованным с комитетом дорожного хозяйства Челябинска, – до середины июня текущего года.