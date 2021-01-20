В Челябинске скоро назовут имя будущей набережной озера Смолино

В Челябинске скоро объявят название будущей набережной озера Смолино, проект которой (общественное пространство появится в конце улицы Гагарина в Ленинском районе) разработали сотрудники ведущего российского архитектурного бюро WOWHAUS.
Напомним, специалисты привлекли к работе над проектом экспертов и неравнодушных к будущему родного города челябинцев (это был первый для столицы Южного Урала опыт соучаствующего проектирования).
После долгих новогодних праздников команда архитекторов столичного бюро предложила жителям Челябинска устроить мозговой, объявив о старте конкурса на лучшее название будущей набережной Смолино.
«Наверняка уже все успели посмотреть финальную презентацию проекта. Представили, какой будет новая набережная, как вы будете гулять по ней и посещать мероприятия на благоустроенной территории? А если бы у обновленной набережной было имя, то какое? Давайте пофантазируем!» - предложили специалисты WOWHAUS.
Сегодня, 20-го января, московские архитекторы обещали выбрать несколько самых удачных вариантов из числа предложенных и устроить голосование за лучшее название нового городского общественного пространства: вдруг оно понравится многим жителям Челябинска и приживется (победителю был обещан приз).
В сообществе «Преображение набережной Смолино» в ВКонтакте челябинцы предложили следующие названия: «Смолинская набережная», «Набережная ЧТПЗ», «Перемена» или «Переменка», «Смолинка», «Восход», «Горькие/Соленые берега», «Путинские дали», «Смолино Бич», «Морской Арбат», «Смолинский Арбат», «Набережная трубопрокатчиков», «Набережная металлургов», «Набережная Якова Осадчего», «Трубная набережная».