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В Челябинске скоро назовут имя будущей набережной озера Смолино

В Челябинске скоро объявят название будущей набережной озера Смолино, проект которой (общественное пространство появится в конце улицы Гагарина в Ленинском районе) разработали сотрудники ведущего российского архитектурного бюро WOWHAUS.

Напомним, специалисты привлекли к работе над проектом экспертов и неравнодушных к будущему родного города челябинцев (это был первый для столицы Южного Урала опыт соучаствующего проектирования).

После долгих новогодних праздников команда архитекторов столичного бюро предложила жителям Челябинска устроить мозговой, объявив о старте конкурса на лучшее название будущей набережной Смолино.

«Наверняка уже все успели посмотреть финальную презентацию проекта. Представили, какой будет новая набережная, как вы будете гулять по ней и посещать мероприятия на благоустроенной территории? А если бы у обновленной набережной было имя, то какое? Давайте пофантазируем!» - предложили специалисты WOWHAUS.

Сегодня, 20-го января, московские архитекторы обещали выбрать несколько самых удачных вариантов из числа предложенных и устроить голосование за лучшее название нового городского общественного пространства: вдруг оно понравится многим жителям Челябинска и приживется (победителю был обещан приз).

В сообществе «Преображение набережной Смолино» в ВКонтакте челябинцы предложили следующие названия: «Смолинская набережная», «Набережная ЧТПЗ», «Перемена» или «Переменка», «Смолинка», «Восход», «Горькие/Соленые берега», «Путинские дали», «Смолино Бич», «Морской Арбат», «Смолинский Арбат», «Набережная трубопрокатчиков», «Набережная металлургов», «Набережная Якова Осадчего», «Трубная набережная».