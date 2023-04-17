В Челябинске снимают фильм о подвигах уральских танкистов-добровольцев

В Челябинске снимают фильм о подвигах Уральского добровольческого танкового корпуса, сформированного на территории региона 80 лет назад.

Это было уникальное воинское соединение - вся техника и оружие, от пуговицы на кителе до танков и пушек, закупалась исключительно на народные пожертвования. И служили в составе корпуса только добровольцы – челябинцы, свердловчане и пермяки.

Урал посылал в бой своих лучших сыновей, конкурс за право быть зачисленным сюда составлял 18 человек на место. Соединение отличилось в ходе боев на Курской дуге, освобождении Украины и Польши, во взятии Львова, Берлина и Праги. Уральские добровольцы получили у немцев неофициальное прозвище Schwarzmesser Panzer-Division, или «Дивизия Черных ножей», из-за характерной детали экипировки – танкового ножа в черных ножнах и с вороненной гардой, который имелся у каждого бойца.

«Мы решили сделать кино, в котором расскажем землякам и особенно - поколению подрастающему о том, какими героями были их предки», – рассказал продюсер фильма Роман Грибанов.

Уральский добровольческий танковый корпус был вооружен и экипирован на деньги жителей трех уральских регионов, и спустя 80 лет создатели фильма о героях-танкистах пошли тем же путем, снимая кино исключительно на народные пожертвования.

В проекте участвуют лучшие исторические консультанты из Объединенного государственного архива Челябинской области, предоставившие для фильма письма «черных ножей» и эксклюзивные кадры кинохроники, запечатлевшие парад добровольцев в Челябинске, на улице Кирова, перед уходом на фронт 9 мая 1943 года. Челябинский тракторный завод выделяет для съемок настоящую боевую технику времен Великой Отечественной войны – легендарные танки Т-34 и ИС, самоходное артиллерийское орудие ИСУ-152 «Зверобой», с помощью которых предки уральцев громили фашистов. Роли танкистов сыграют члены военно-патриотического клуба «Дивизион», экипированные по форме тех лет и вооруженные теми самыми «черными ножами». В проекте добровольно принимают участие режиссеры, операторы, специалисты компьютерной графики и композиторы Челябинска.

Специально для фильма артисты Челябинского оперного театра записали боевой гимн Уральского добровольческого танкового корпуса – сочиненную танкистами в 1943 году песню «Дивизия «Черных ножей». А сцена штурма добровольцами Львова будет снята с помощью нейросетей и анимации. Премьера фильма запланирована на первое сентября.