В Челябинске снова продлено ограничение движения по улице Труда

В Челябинске вновь продлено ограничение движения транспорта по улице Труда – от Пушкина до Свободы.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать до 21-го марта в связи с продолжением работ по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения. Работы на данном участке улицы Труда ведет ООО «Гарантстрой».

Челябинские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.