В Челябинске состоялись публичные слушания по изменениям в устав города

В Челябинске сегодня, 22-го октября, состоялись публичные слушания по изменениям в устав города с участием депутатов гордумы, представителей бизнеса, научного сообщества, экспертов из разных сфер, активистов-общественников.

Слушания в кинотеатре имени Пушкина провел председатель челябинской городской думы Андрей Шмидт. Его заместитель Дмитрий Тарасов рассказал участникам события о том, какие именно изменения будут внесены в устав Челябинска.

Прежде всего, в уставе новой редакции закрепляется пункт о новом почетном звании Челябинска «Город трудовой доблести». В течение нескольких месяцев жители южноуральской столицы собирали подписи за присвоение почетного звания родному городу. После этого указом президента РФ звание областному центру было присвоено.

Другие изменения касаются возможности оказания дополнительных мер социальной помощи и поддержки малообеспеченных горожан, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в чрезвычайной ситуации или в чрезвычайной ситуации социального характера.

Как сообщает пресс-служба гордумы, эти изменения продиктованы необходимостью оказания помощи челябинцам, пострадавшим в том числе от коронавирусной инфекции и от ограничительных мер, связанных с ней.

Дума будет вправе устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих в областном центре. А администрация города будет определять порядок, условия и размер предоставления этих мер.

Еще один пункт изменений дает право предоставления участковым уполномоченным полиции служебного жилья. Предполагается, что эта мера поможет стимулировать сотрудников правоохранительных органов и привлечь на работу в сфере общественной безопасности квалифицированные кадры.

В новой редакции также внесены изменения в структуру администрации и думы Челябинска. Уточняется статус и усиливается положение общественных и экспертных советов, создаваемых при думе.

По мнению участников публичных слушаний, это изменение позволяет расширить возможности граждан участвовать в решении вопросов городского хозяйства, придает общественным структурам большую субъектность и авторитет.

Выступающие на публичных слушаниях подчеркнули, что нормы, закрепленные в уставе новой редакции, носят социально-значимый характер.

Окончательно изменения в устав будут закреплены депутатами на заседании гордумы через месяц, 24-го ноября.