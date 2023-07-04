В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа

В Челябинске сотрудники МЧС пришли на помощь несчастному стрижу, который угодил, словно в силки, в натянутую между домами леску.

Громкие крики испуганной птахи услышали неравнодушные горожане, вызов от которых спасателям поступил вечером третьего июля. Как оказалось, стриж попал в переплет в жилом дворе по улице Свободы – символично, что на улице с таким названием крылатый пленник сначала потерял свою свободу, а потом – благодаря сотрудникам МЧС – снова ее обрел.

Чтобы дотянуться до стрижа, огнеборцы-спасатели применили автолестницу – маленькую птичку они освобождали на высоте, аккуратно извлекли из крыльев птахи остатки лески.

«Освободив стрижика, сотрудники МЧС посадили его на верхнюю ветку дерева и вернулись к исполнению своих прямых обязанностей - на стражу безопасности граждан», - рассказали в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.