04.07.2023
В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы
04.07.2023
В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа
04.07.2023
В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»
04.07.2023
В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию
04.07.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко
04.07.2023
Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу
В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа
Пернатый угодил в леску между домами и сильно кричал
02.07.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте
29.06.2023
В Кыштыме пожар в квартире «спровоцировали» стеклянные банки
28.06.2023
В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром
27.06.2023
Пожар в челябинской квартире произошел из-за «теплого пола»
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023
Михаил Скоков поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
03.07.2023
Прогноз погоды в Челябинской области на июль 2023 года
01.07.2023
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023