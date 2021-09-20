В Челябинске совершенствуют переход от набережной за «Мегаполисом» к Саду камней

В Челябинске совершенствуют регулируемый пешеходный переход от набережной Миасс, созданной в этом году по федеральной программе «Формирование современной городской среды» за КРК «Мегаполис», к Саду камней.

Безопасный переход для отдыхающих челябинцев и гостей города – со светофором – поручила обустроить глава южноуральской столицы Наталья Котова.

Сегодня, 20-го сентября, ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов отчитался о проделанной работе.

«Светофор в месте пересечения набережной у «Мегаполиса» с улицей Красной установлен. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Обновлена дорожная разметка. Установлены сигнальные столбики. Оформлено велопересечение», - доложил Куляшов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в окончательном варианте переход на Красной обустроят в 2022-м году, когда будет благоустраиваться территория, прилегающая к дворцу спорта «Юность». В месте заужения высадят деревья, на пешеходном переходе – обустроят островок безопасности. Также здесь появятся велодорожки и тротуары.