В Челябинске спасли пациента со свищом между пищеводом и бронхом

Эндоскописты челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера впервые в практике провели жизненно необходимую операцию по установлению стента-эндопротеза в бронх при фистуле между пищеводом и бронхом.

Об этом сообщила заместитель главного врача по лечебной части ГБУЗ «ЧОКПТД» Наталья Пастухова.

В пресс-службе учреждения напомнили, что фистула - это патологический канал, который соединяет между собой две полости тела или какой-то орган с внешней средой. Фистула появляется, когда в очаге инфекции накапливается гнойная жидкость. Жидкость не помещается в своей полости, поэтому образуется своеобразная трубка для ее выхода наружу, которая представляет серьезную угрозу для жизни пациента.

В 2022-м году в стационар ГБУЗ «ЧОКПТД» поступил пациент, больной туберкулезом с выраженной иммуносупрессией на фоне ВИЧ-инфекции, который имел затруднения с приемом пищи. В ходе бронхоскопического исследования был обнаружен свищ диаметром четыре сантиметра между левым главным бронхом и пищеводом.

На первом этапе лечения пациент был госпитализирован в стационар ГБУЗ «ЧОКПТД» с назначением противотуберкулезных, а в дальнейшем и антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. При содействии абдоминального хирурга ГБУЗ «ЧОКБ» пациенту была установлена гастростома, так как в прошлом больной имел ножевое ранение в живот, что значительно осложняло довольно простую, на первый взгляд, хирургическую манипуляцию.

На следующем этапе лечения было принято решение об установке стента в пораженный бронх, так как наличие фистулы чревато развитием аспирационной пневмонии с высоким риском летального исхода.

В результате операции, которую провела в хирургических условиях жестким бронхоскопом врач-эндоскопист ГБУЗ «ЧОКПТД» Елена Попова, впервые во фтизиатрической службе Челябинской области был установлен стент-эндопротез (диаметром – 16 миллиметров, длиной – семь сантиметров) в бронх при фистуле между пищеводом и бронхом.

В дальнейшем, при благоприятном течение болезни и эффективном лечении, больному планируется сделать пластику пищевода, что избавит его от существующих проблем и значительно улучшит качество жизни, сообщили в пресс-службе учреждения.