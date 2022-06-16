В Челябинске трамвайным маршрутам присвоили цветовые коды

Челябинцы смогут определять маршрут трамвая по софитным огням. По их цвету можно будет понять, куда направляется вагон. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства. Отмечается, что цветовой код видно издалека - за несколько остановок.

«Цветовые обозначения маршрутов челябинского трамвая (софитные огни). Каждому трамвайному маршруту присвоен свой цветовой код – софитные огни. Теперь, зная комбинацию цветов нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно издалека. Его видно за несколько остановок. Навигация, доступная без смартфона», - говорится в сообщении.

Так, например, два зелёных софитных огня говорят о том, что трамвай едет по маршруту № 22 «Чичерина – Чистопольская». Если на вагоне красный и голубой огни, то он движется по маршруту № 17 «Медгородок – Чичерина». Трамваи без софитов едут в депо либо проходят обкатку, также не имеют цветового кода служебные или учебные вагоны.

Такие софитные огни будут установлены на новых трамваях, один из которых прибыл в Челябинск накануне, 16 июня. Вагоны новой модели на 100 процентов низкопольные, оборудованы системой климат-контроля и более современной технической начинкой. Производят их на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. До конца года предприятие должно выпустить ещё 29 таких трамваев для областного центра.

Первый трамвай из партии 2022 года сейчас проходит подготовку перед выходом на линию: в нём устанавливают дополнительное оборудование и настраивают электронику. Тестовая эксплуатация вагона начнётся через девять дней.