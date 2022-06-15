В Челябинск доставлен первый трамвай УКВЗ из партии 2022 года

В Челябинск прибыл первый трамвайный вагон из новой партии, которая будет выпущена на Усть-Катавском вагоностроительном заводе для областного центра в 2022 году.

«Первый новый трамвай для Челябинска из партии 2022 года поступил в ЧелябГЭТ», - сообщили в телеграм-канале министерства дородного хозяйства и транспорта области.

По поручению губернатора Алексея Текслера в 2022 году закупается новая модель трамвая, отличная от прошлогодней. Она была разработана специально для Челябинска.

Как уточнили в миндортранса, приобретаемые в этом году трамваи будут на 100 % низкопольные. Кроме того, повышены требования к их технической начинке.

На следующей неделе новый трамвай уже выйдет на линию. «Сейчас его дооборудуют, настроят электронику и через 10 дней начнется тестовая эксплуатация», - уточнили в миндортранса.

До конца года в Челябинск поступит еще 29 новых низкопольных трамваев. Также в Кроме того, в министерстве планируют провести закупку дополнительных вагонов со сроком поставки 2022-2023 годы.

Напомним, в 2021 году Челябинск получил 30 новых трамваев на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей, которые поставило ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»).

В 2022 году аукцион на поставку 30 новых полностью низкопольных трамваев выиграл Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию Роскосмос). В феврале 2022 года генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили перспективы развития УКВЗ.

«Мы активно меняем трамвайный парк в Челябинской области. На протяжении последних лет для Челябинска и Магнитогорска приобрели у УКВЗ 64 вагона. А сейчас планируем в разы увеличить приобретение, причем не только одновагонных трамваев, - рассказал Алексей Текслер. - В планах, учитывая развитие метротрама и договоренности с УКВЗ, сделать трехсекционные вагоны».

ДЛЯ СПРАВКИ

Все закупаемые у УКВЗ в 2022 году вагоны будут полностью низкопольные с четырьмя дверями с одной стороны. На створке двери (как со стороны улицы, так и со стороны салона) будет размещена кнопка адресного открытия. Стеклянные панелей дверей будут подсвечиваться: зелёным при открытии, красным при закрытии.

Металлические поручни окрасят под цвет сидений, видеокамеры и держатель под резервный маршрутоуказатель - под цвет панели. Все элементы кронштейнов, в том числе держатель вспомогательного зеркала будут чёрного цвета

В вагоне предусмотрены различные режимы работы табло "Внимание, пассажир!" на заднем стекле вагона при остановке трамвая, электронные маршрутные указатели с применением датчиков освещённости для автоматической настройки по времени суток, датчики пассажиропотоков салонного исполнения встроенного типа (точность измерений - не менее 98%)и система радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями и нарушениями органов зрения. Уточнены требования к валидаторам. Также разработан новый дизайн вагона с обновлённой маской и ливреей.