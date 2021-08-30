В Челябинске у цирка временно изменена схема движения транспорта

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных с сегодняшнего дня, 30 августа, движение на данном перекрестке будет ограничено.

На первом этапе, с 22 часов, будет ограничено движение по улице Кирова в сторону центра, а также по улице Братьев Кашириных при движении прямо и направо. Трамваи будут работать в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы ведет ООО «Стройсервис», первый этап планируется завершить до 22 часов второго сентября.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.