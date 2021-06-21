21.06.2021
Россиян привьют повторно от covid-19
21.06.2021
Набиуллина назвала причину роста цен на товары народного потребления
21.06.2021
В Ленинском районе Челябинска погибли многолетние растения
21.06.2021
В Челябинске усилят контроль за соблюдением масочного режима
21.06.2021
«Солнечная долина» предлагает раннее бронирование горнолыжных туров
21.06.2021
Миллион за ВАЗ: российский автопроизводитель перейдет в дорогой сегмент
В Челябинске усилят контроль за соблюдением масочного режима
21.06.2021
Ковид перенес еще одно массовое мероприятие в Челябинской области
21.06.2021
Россиян привьют повторно от covid-19
21.06.2021
В Челябинской области впервые за два месяца отмечен рост числа пациентов, борюшихся с ковидом
21.06.2021
Котова поручила продолжить дезинфицирующую обработку Челябинска
В понедельник - День летнего солнцестояния
20.06.2021
В воскресенье у православных большой праздник - День Святой Троицы
19.06.2021
В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи
18.06.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021