В Челябинске усилят контроль за соблюдением масочного режима

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы в областном центре были увеличены проверки по соблюдению горожанами масочного режима. А предприятиям торговли она рекомендовала возобновить бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты.

Речь об этом шла сегодня, 21 июня, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов озвучил результаты проверок предприятий торговли и общепита.

«В суд направлено два материала о приостановлении деятельности предприятий. Нами усилены мероприятия по соблюдению масочного режима. 93 процента продавцов его соблюдают», - сказал Игорь Постнов.

Напомним, на сегодняшний день жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маску и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.