В Челябинске ужесточатся проверки соблюдения антиковидных мер

Глава Челябинска Наталья Котова проведет совещание на тему необходимости соблюдения антикоронавирусных мер и ужесточения проверок.

Как сообщила сегодня, 11 октября, глава Челябинска Наталья Котова, на совещание будут приглашены собственники торгово-развлекательных комплексов, транспортных предприятий, сотрудников полиции, а также ее заместители.

«Проверки будет усилены, требования будут ужесточаться. Вы знаете, что обязательная вакцинация уже введена. Требования ко всем будут серьезные. Контроль усиливается», - сказала Котова.

Напомним, в Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных категорий работников.

Кроме того, в городе продолжаются проверки соблюдения масочного режима в транспорте и в магазинах.

Как сообщил заместитель главы города Максим Куляшов, весь общественный транспорт проходит ежедневную санитарную обработку.

Напомним, на сегодняшний день жители региона обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.