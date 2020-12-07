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В Челябинске в 2020 году установили более 60 новых светофоров

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В Челябинске в 2020 году установили более 60 новых светофоров

В Челябинске в текущем году в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» оборудовано 11 светофорных объектов.

Благодаря нацпроекту, светофоры были установлены на следующих участках: улица Героя России Е.Н. Родионова – Новоградский тракт; улица Петра Сумина – Новоградский тракт; Новороссийская – автодорога «Меридиан»; улица Северный Луч – Аральская; проспект Победы – Валдайская; Горького –Савина; улица Бейвеля – улица Мусы Джалиля; Краснопольский проспект – улица Хариса Юсупова.

Также светофорные объекты по программе БКАД появились в 2020-м году на улице Кирова, в районе домов №11 и №13-А; на перекрестках улицы Скульптора Головницкого с улицей Александра Шмакова и Блюхера – остановка «АМЗ».

Как сообщает телеграм-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска, по другим проектам и программам, а также по просьбам жителей мегаполиса светофорные объекты были установлены также на следующих участках: улица Университетская Набережная – улица Наркома Малышева; автодорога «Меридиан» – 23-й проезд; Дарвина – Короленко; Горького – Котина.

Кроме того, в Челябинске обустроено 47 новых светофорных объектов типа Т.7 (односекционный желтый светофор), которые устанавливаются для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов.

«Данные объекты были оборудованы в рамках программы по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям для приведения к национальному стандарту (во исполнение поручений президента РФ по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения)», - рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.