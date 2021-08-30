В Челябинске в честь дня рождения города откроют Аллею первоклассников

Челябинск готовится встретить свое 285-летие (день рождения областного центра приходится на 13-е сентября) во всеоружии.

Череда праздничных мероприятий начнется в столице Южного Урала четвертого сентября с открытия в парке имени Гагарина Аллеи первоклассников. Также в этот день здесь пройдет традиционный общественно-политический вернисаж, а также состоится областной фестиваль «Челябинск хлебосольный».

Четвертого-пятого сентября в честь грядущего юбилея областного центра в Никольской роще проведут фестиваль военно-исторической реконструкции «Уральские герои», а на площади Революции - молодежный фестиваль «Продвижение».

О предстоящих событиях на аппаратном совещании в администрации Челябинска в понедельник, 30-го августа, сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.