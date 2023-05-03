В Челябинске в этом году отремонтируют 43 трамвайных переезда

В Челябинске в этом году планируется отремонтировать 43 трамвайных переезда.

До конца года ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» запланировало капитальный ремонт 12 трамвайных переездов на пересечении Свердловского проспекта с улицами Курчатова, Воровского, Южной, Либкнехта, Ленина, Коммуны, Труда; на перекрестке улиц Машиностроителей и Суркова; Шоссе Металлургов и Румянцева; стрелочный узел «Монтажный колледж» (Горького — Первой Пятилетки); стрелочный узел «Депо №1»; стрелочный узел на проспекте Победы и Каслинской.

В рамках текущего ремонта ООО «ЧелябГЭТ» отремонтирует 17 переездов.

Еще три переезда будут отремонтированы в рамках гарантийных обязательств по контрактам: на проспекте Победы — ул. Косарева» (ООО «ЧелябГЭТ»); проспекте Победы — Чайковского (ООО «Капитал-Строй»); Шоссе Металлургов — Жукова (ООО «Капитал-Строй»).

ООО «ЧелябГЭТ» совместно с комитетом дорожного хозяйства Челябинска отремонтируют пять переездов.

КДХ города выполнит ремонт шести переездов.