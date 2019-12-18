В Челябинске в годовщину трагедии в Магнитке запускают теплый флешмоб

Ветеран боевых действий из Челябинска Владимир Саломатин в память о погибших 31-го декабря 2018-го года в результате взрыва жителей Магнитогорска, в поддержку пострадавших и тех, кто потерял своих близких, запускает в социальных сетях и через СМИ «теплый» флешмоб.

По задумке организатора, все сочувствующие трагедии могут виртуально поделиться своим теплом.

Владимир Саломатин предлагает всем неравнодушным людям зажечь огонь (свечу, камин, печь) и придумать «теплый ритуал»: включить музыку, положить рядом игрушку, нарисовать рисунок (и т.п.), сфотографироваться с огоньком и выложить снимок на своей странице в соцсетях с хэштегом #мыстобоймагнитогорск».

«Пусть потоки теплого воздуха от наших огоньков поднимаются в небо и в годовщину трагедии соединятся наверху между собой и с душами ушедших. А мы вместе с информационным центром «БЛАГО74» будем отслеживать продвижение флэш-моба. Пусть об этом узнают родственники погибших и все магнитогорцы, кто мерз тогда на месте трагедии. И пусть наш флешмоб немного согреет их», - говорит Владимир Саломатин.

31 декабря исполнится год с момента трагедии в Магнитогорске, когда обрушился подъезд жилого дома, под завалами погибли 39 человек, многие получили травмы и остались в Новый год без крова.

В ту ночь и в последующие дни, когда велись спасательные работы, десятки людей стояли на улице, несмотря на мороз, и всей душой сочувствовали трагедии. Люди, потерявшие в ту страшную ночь дом, тоже много дней не могли согреться. Все, кто общался с ними, чаще всего слышали фразу «не хватает тепла».