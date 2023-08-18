В Челябинске в связи с угрозой птичьего гриппа собрался оперативный штаб

В Челябинске в связи с птичьим гриппом в соседней Башкирии состоялось внеочередное заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации заразных болезней.

В нем приняли участие руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко и его заместитель по ветеринарной работе Евгений Бондаренко.

Представители управления доложили участникам штаба, что Россельхознадзор продолжает получать сообщения от Всемирной организации здравоохранения о распространении гриппа птиц в различных странах мира, при этом в подавляющем большинстве случаев причиной разноса вируса становятся птицы семейства чайковых.

Непростая ситуация складывается и в России: на 14 августа зафиксировано 69 вспышек, из них четыре - на птицефабриках, семь – среди домашней птицы, 57 – среди дикой птицы, одна - среди декоративной птицы.

В настоящее время территория Челябинской области свободна от гриппа птиц, и в соответствии с регионализацией с 2022 года регион благополучен по гриппу птиц с вакцинацией.

По сведениям областного минсельхоза, в пятикилометровой зоне вокруг имеющихся птицеводческих предприятий расположено 355 личных подсобных хозяйств, в которых содержится 3110 голов птицы. Поэтому при возникновении вспышки высокопатогенного гриппа птиц в частном секторе многократно возрастает степень угрозы для птицефабрик.

Грипп птиц в дикой природе блокировать невозможно, а вот контролировать вспышки заболевания в частном секторе вполне реально. Ветслужбы на местном уровне контролируют состояние птицы и проводят вакцинацию в личных хозяйствах. Именно оттуда, как правило, «приходит» вирус на птицеводческие предприятия.

Возможная вспышка высокопатогенного вируса гриппа птиц имеет не только эпизоотологическое значение, но и может привести к экономическим последствиям (росту цен на яйцо и мясо птицы) и в целом повлиять на продовольственную безопасность области.

С 2019 года в Челябинской области проводится вакцинация промышленного поголовья птицы низкопатогенным штаммом.

Управление Россельхознадзора, в свою очередь, в рамках профилактики возникновения опасного заболевания в регионе и учитывая действия моратория на осуществление контрольно-надзорной деятельности, в июне - июле 2023 года совместно с областным министерством экологии провело обследования 13 буферных зон вокруг птицефабрик Челябинской области с целью обнаружения трупов дикой или синантропной птицы (не обнаружено).

Не обнаружена была на водоемах и домашняя птица, хотя еще совсем недавно домашние утки и гуси находились на самовыгуле. Но проводимая разъяснительная работа с населением дала свои плоды: вся домашняя птица находится под замком без возможного контакта с дикой птицей.

Также управление проводит выездные обследования всех птицеводческих предприятий на предмет биологической защищенности и мониторинг оформления ветеринарных сопроводительных документов, оформляемых при перемещении живой птицы и продукции птицеводства по территории Челябинской области и в регионы России.

Большую роль играет профилактическая работа, которую региональный Россельхознадзор проводит на постоянной основе. Специалисты управления принимают участие во всех региональных и межрегиональных тактико-специальных учениях по борьбе с болезнями животных, в том числе по гриппу птиц.

По мнению представителей Россельхознадзора, озвученному на штабе, единственной действенной мерой профилактики возникновения гриппа птиц на предприятиях является принятие беспрецедентных мер безопасности: дезинфекция, строгий пропускной режим, контроль за сотрудниками птицефабрик (запрет на содержание птицепоголовья в домашнем хозяйстве), особый контроль за сотрудниками, имеющими охотничьи лицензии.

Также обязательно важно проводить регулярный эпизоотический мониторинг птицы в промышленном и частном секторе и в дикой фауне, подчеркнула представитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

В 2023 году в рамках государственного задания для исключения гриппа птиц управлением направлено 2325 проб биологического и патматериала, в том числе 2258 проб с птицефабрик Челябинской области, восемь проб синантропной птицы с территории птицефабрик, 30 проб дикой утки, 17 проб чаек со свалок и прибрежной территории озер Южного Урала. Возбудитель гриппа птиц в регионе не выявлен.