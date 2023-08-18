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птичий грипп
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18.08.2023 09:58
Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Челябинске в связи с угрозой птичьего гриппа собрался оперативный штаб

В Челябинске в связи с птичьим гриппом в соседней Башкирии состоялось внеочередное заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации заразных болезней.

В нем приняли участие руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко и его заместитель по ветеринарной работе Евгений Бондаренко.

Представители управления доложили участникам штаба, что Россельхознадзор продолжает получать сообщения от Всемирной организации здравоохранения о распространении гриппа птиц в различных странах мира, при этом в подавляющем большинстве случаев причиной разноса вируса становятся птицы семейства чайковых.

Непростая ситуация складывается и в России: на 14 августа зафиксировано 69 вспышек, из них четыре - на птицефабриках, семь – среди домашней птицы, 57 – среди дикой птицы, одна - среди декоративной птицы.

В настоящее время территория Челябинской области свободна от гриппа птиц, и в соответствии с регионализацией с 2022 года регион благополучен по гриппу птиц с вакцинацией.

По сведениям областного минсельхоза, в пятикилометровой зоне вокруг имеющихся птицеводческих предприятий расположено 355 личных подсобных хозяйств, в которых содержится 3110 голов птицы. Поэтому при возникновении вспышки высокопатогенного гриппа птиц в частном секторе многократно возрастает степень угрозы для птицефабрик.

Грипп птиц в дикой природе блокировать невозможно, а вот контролировать вспышки заболевания в частном секторе вполне реально. Ветслужбы на местном уровне контролируют состояние птицы и проводят вакцинацию в личных хозяйствах. Именно оттуда, как правило, «приходит» вирус на птицеводческие предприятия.

Возможная вспышка высокопатогенного вируса гриппа птиц имеет не только эпизоотологическое значение, но и может привести к экономическим последствиям (росту цен на яйцо и мясо птицы) и в целом повлиять на продовольственную безопасность области.

С 2019 года в Челябинской области проводится вакцинация промышленного поголовья птицы низкопатогенным штаммом.

Управление Россельхознадзора, в свою очередь, в рамках профилактики возникновения опасного заболевания в регионе и учитывая действия моратория на осуществление контрольно-надзорной деятельности, в июне - июле 2023 года совместно с областным министерством экологии провело обследования 13 буферных зон вокруг птицефабрик Челябинской области с целью обнаружения трупов дикой или синантропной птицы (не обнаружено).

Не обнаружена была на водоемах и домашняя птица, хотя еще совсем недавно домашние утки и гуси находились на самовыгуле. Но проводимая разъяснительная работа с населением дала свои плоды: вся домашняя птица находится под замком без возможного контакта с дикой птицей.

Также управление проводит выездные обследования всех птицеводческих предприятий на предмет биологической защищенности и мониторинг оформления ветеринарных сопроводительных документов, оформляемых при перемещении живой птицы и продукции птицеводства по территории Челябинской области и в регионы России.

Большую роль играет профилактическая работа, которую региональный Россельхознадзор проводит на постоянной основе. Специалисты управления принимают участие во всех региональных и межрегиональных тактико-специальных учениях по борьбе с болезнями животных, в том числе по гриппу птиц.

По мнению представителей Россельхознадзора, озвученному на штабе, единственной действенной мерой профилактики возникновения гриппа птиц на предприятиях является принятие беспрецедентных мер безопасности: дезинфекция, строгий пропускной режим, контроль за сотрудниками птицефабрик (запрет на содержание птицепоголовья в домашнем хозяйстве), особый контроль за сотрудниками, имеющими охотничьи лицензии.

Также обязательно важно проводить регулярный эпизоотический мониторинг птицы в промышленном и частном секторе и в дикой фауне, подчеркнула представитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

В 2023 году в рамках государственного задания для исключения гриппа птиц управлением направлено 2325 проб биологического и патматериала, в том числе 2258 проб с птицефабрик Челябинской области, восемь проб синантропной птицы с территории птицефабрик, 30 проб дикой утки, 17 проб чаек со свалок и прибрежной территории озер Южного Урала. Возбудитель гриппа птиц в регионе не выявлен.

 

птичий грипп
Россельхознадзор
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Первого сентября в Челябинской области откроют два новых «Кванториума» и IT-куб

16.08.2023 12:13

Прокурором Еткульского района назначен Сергей Сараев

16.08.2023 11:58

Девять компаний будут комплексно развивать 26 гектаров территории Калининского района

16.08.2023 10:59

Каслинцы устали жить с навозными мухами и гнилыми трубами и пожаловались губернатору

16.08.2023 10:46

Жара в Челябинской области продержится до воскресенья

16.08.2023 10:06

Рыбак из Сосновского района утонул в озере Малый Кисегач

16.08.2023 10:06

Спецборт доставил в Москву 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

16.08.2023 09:49

В Челябинске ищут тех, кто «присмотрит» за строительством нового участка Комсомольского проспекта

16.08.2023 09:36

Челябинец Юрий Гагарин с передовой поблагодарил земляков за помощь бойцам

16.08.2023 09:31

Пресечена атака ВСУ тремя беспилотниками по объектам в Калужской области

16.08.2023 09:16

Манипуляции властей с участками Челябинского городского бора вылились в уголовное дело

15.08.2023 19:57

В Челябинской области 16 августа – жара, местами дожди

15.08.2023 18:19

Банк России повысил размер ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов

15.08.2023 18:15

В Челябинске на подготовку к отопительному сезону потратят больше миллиарда

15.08.2023 17:45

В Челябинск съехались лучшие горноспасатели России

15.08.2023 17:41

Анонсы событий и мероприятий на 16 августа (18+)

15.08.2023 17:38

Участники «Марафона здоровья» в Челябинске сдали нормы ГТО

15.08.2023 17:38

На Свердловском проспекте и улице Работниц в Челябинске закроют движение

15.08.2023 17:08

В общественном транспорте Челябинска отменена плата за провоз сложенного самоката

15.08.2023 17:06

Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 35

15.08.2023 17:01

Прокладка кабельной линии повлияет на движение транспорта по Свердловскому тракту

15.08.2023 16:48

В маршрутках Челябинской агломерации дорожает проезд

15.08.2023 16:45

Отнести новорожденную девочку на помойку челябинскому бомжу велела ее собственная мать

15.08.2023 16:42

Новый сквер Металлургического района полюбился челябинцам

15.08.2023 16:38

В Челябинске в районе депо по улице Первой Пятилетки ограничат движение

15.08.2023 16:36

«Страна городов» насчитывает уже 33 населенных участка

15.08.2023 16:26

Предотвращена попытка прорыва украинских диверсантов на территорию Брянской области

15.08.2023 16:07

Челябинец украл велосипед из подъезда

15.08.2023 15:54

«Ночь заводов» в Челябинске посетили 200 человек