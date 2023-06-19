19.06.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект увеличения мощности переработки руды на Михеевском ГОКе
19.06.2023
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях
19.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 июня (18+)
19.06.2023
В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова
19.06.2023
В Челябинске начинают ремонт Свердловского проспекта, движение ограничат
19.06.2023
Юные челябинские волейболистки стали победительницами «Серебряного мяча»
В Минобороны связали рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ с миграцией птиц с Украины
12.10.2022
В Челябинской области отменили карантин по птичьему гриппу
02.09.2022
В Кунашакском районе введен карантин по птичьему гриппу
30.08.2022
В Челябинскую область пришел птичий грипп
15.09.2021
Челябинские власти предупредили горожан о рисках заражения птичьим гриппом
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023