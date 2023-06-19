В Минобороны связали рост заболеваемости птичьим гриппом в РФ с миграцией птиц с Украины

В 2023 году в России значительно вырос уровень заболеваемости птиц гриппом, в Минобороны РФ этот рост связали с миграцией зараженных перелетных птиц с территории Украины.

«В результате миграции с территории Украины инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился, - рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. - Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, 21 регион признан неблагополучным»

По словам начальника войск РХБЗ, на сегодня на территории России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам, таким, как чайки.

«Мы уже обращали ваше внимание на массовую гибель птиц в заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области, которая была спровоцирована пренебрежительным отношением к требованиями биобезопасности», - подчеркнул Кириллов.

По данным Россельхознадзора, по состоянию на 19 июня в России зарегистрировано 48 вспышек гриппа птиц, в том числе у диких птиц – 38, домашняя птица- шесть, на птицефабрике – две, у декоративных птиц и диких птиц, не нотифицированные в ВОЗЖ – по одной.

В Челябинской области в августе 2022 года был зафиксирован очаг высокопатогенного вируса птичьего гриппа в селе Халитово (Кунашакский район). Были введены карантинные мероприятия и изменен статус региона в соответствии с Правилами регионализации на «Неблагополучный с вакцинацией». В октябре карантин отменили. Регион вновь получил статут по гриппу птиц как благополучный с вакцинацией, за исключением территории Кунашакского района. Через некоторое время ему тоже поменяли статус.

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям на территории Южного Урала и Зауралья ведется работа по профилактике распространения заболевания, в том числе идет мониторинг выявления гриппа в дикой фауне. С территории Челябинской области управление направило 52 пробы синатропной птицы, в отобранных образцах патматериала птиц вируса опасного заболевания не обнаружено, сообщили в ведомстве.

В настоящее время территории Челябинской и Курганской областей свободны от гриппа птиц.