В Челябинске водители маршруток игнорируют масочный режим

В Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта на предмет соблюдения водителями и пассажирами масочного режима, который введен в регионе в период пандемии коронавируса. Требование соблюдений требования санитарной безопасности игнорируют водители и пассажиры.

Управлением транспорта Челябинска совместно с полицией и Роспотребнадзором продолжается проверка общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима. Водители и пассажиры продолжают нарушать требования соблюдения требований. Об этом сообщил сегодня, 23 ноября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы областного центра Максим Куляшов.

«За неделю было проверено 175 единиц подвижного состава. В отношении трех водителей составлены административные протоколы за нарушение санитарных норм. В частности, это были водители таких автоперевозчиков, как «Эдельвейс» и «Копейское маршрутное такси», - сказал Максим Куляшов.

За отсутствие медицинских масок водители транспорта будут привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», что влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

По результатам проверок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям направляются требования о выполнении санитарно-эпидемиологических норм, в соответствии со статьей 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта». Максимальное наказание, которое она предусматривает, - приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Напомним, за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен штраф на должностных лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.