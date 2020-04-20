В Челябинске возобновили работу многофункциональные центры

В Челябинске после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, с 20 апреля возобновили свою работу МФЦ. Полицейские рекомендуют горожанам при обращении в многофункциональные центры соблюдать меры личной безопасности.

О возобновлении работы многофункциональных центров в Челябинске сообщил сегодня, 20 апреля, начальник городского УМВД Сергей Миронов на традиционном аппаратном совещании в администрации.

«Пять многофункциональных центров приступили к своей работе. Полиция Челябинска берет их под охрану с точки зрения прилегающей территории. Здесь будут отрабатывать сотрудники ГИБДД. Внутри помещений также будет организована охрана правопорядка», - сказал Сергей Миронов.

Полицейские рекомендуют челябинцам при обращении в многофункциональные центры соблюдать меры личной безопасности: надевать защитную маску и перчатки, пользоваться специальными антисептическими средствами, придерживаться правилам социального дистанцирования в 1,5 метра.

«В настоящее время в многофункциональных центрах предоставляются одни из самых популярных государственных услуг в сфере миграции. Это первичная выдача или замена паспорта гражданина Российской Федерации, регистрация по месту жительства или по месту пребывания, оформление заграничного паспорта, постановка на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства и выдача патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

С перечнем документов, необходимых для получения государственных услуг, можно ознакомиться на сайте ГУ МВД России по Челябинской области.