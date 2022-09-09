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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Всю жизнь я пыталась догнать свою старшую сестру Элю. В свою компанию, когда ей было пя
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На житейских перекрестках
09.09.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области планируют провести в 2023-2024 года рекультивацию трех свалок в Магнитогорс
09.09.2022

В Челябинской области рекультивируют еще три свалки ТКО на полученные федеральные средства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2022

Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.09.2022

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09.09.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Закрытие движения
Общество
09.09.2022 16:25

В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81

В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81 – на время ремонта теплотрассы.

Напомним, участок теплотрассы на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой будут ремонтировать с восьми вечера девятого сентября до шести утра 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, автобусы будут ходить следующим образом:

№33 - «Фатеевка – Курчатова –Энгельса – Худякова – Энтузиастов – проспект Ленина – Лесопарковая – ПКиО»;

№81 - «Чистопольская – Доватора – Энтузиастов – пр. Ленина – Лесопарковая – ПКиО».

Закрытие движения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.09.2022

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Челябинской девушке, спасшей выпавшую из окна малышку, помогут исполнить мечту - выучиться на психолога
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области планируют провести в 2023-2024 года рекультивацию трех свалок в Магнитогорс
09.09.2022

В Челябинской области рекультивируют еще три свалки ТКО на полученные федеральные средства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.09.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Челябинская область получит 143,3 миллиона рублей на ликвидацию незаконных свалок

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«Музей в кубе» ко Дню рождения Челябинска: «И… оживают куклы»

06.09.2022 17:09

Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября (18+)