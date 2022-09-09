09.09.2022
Молодежный театр Челябинска посвящает Дню дизайнера яркие воспоминания о создании афиш
09.09.2022
В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81
09.09.2022
Приветы с фронта: Донбасс благодарит Южный Урал за неоценимую помощь
09.09.2022
Реконструкция моста через ручей в Трехгорном находится на контроле прокуратуры
09.09.2022
В Златоусте тлеющая сигарета оставила без жилья три семьи
09.09.2022
Повышения качества сна: упражнение, которое поможет высыпаться даже за один час
В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81
09.09.2022
Челябинка просит Алексея Текслера включиться в процесс ремонта трамвайных путей на Дзержинского
09.09.2022
В Челябинске временно закрывается движение трамваев в Ленинский район
09.09.2022
В Челябинске закрыто движение на Солнечной
08.09.2022
В Челябинске временно закроют перекресток Энгельса и Сони Кривой
Школа в Тугайкуле так и не приняла учеников в День знаний, но ее обещают открыть
07.09.2022
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022