В Челябинске временно изменят маршруты автобусы №33 и №81 – на время ремонта теплотрассы.

Напомним, участок теплотрассы на пересечении улиц Энгельса и Сони Кривой будут ремонтировать с восьми вечера девятого сентября до шести утра 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, автобусы будут ходить следующим образом:

№33 - «Фатеевка – Курчатова –Энгельса – Худякова – Энтузиастов – проспект Ленина – Лесопарковая – ПКиО»;

№81 - «Чистопольская – Доватора – Энтузиастов – пр. Ленина – Лесопарковая – ПКиО».