10.07.2023
В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев
10.07.2023
На проспекте Ленина в Челябинске уложили асфальт и готовятся к нанесению разметки
10.07.2023
В Челябинске полицейские вызвали бригаду скорой помощи неадекватной горожанке
10.07.2023
В Челябинске вводят ограничение движения по улице Косарева
10.07.2023
Сила технологий: что представит Сбер на Иннопроме-2023
10.07.2023
ММК отметил 90 лет с момента выплавки первой стали
В Челябинске вводят ограничение движения по улице Косарева
05.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
05.07.2023
В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев
03.07.2023
В Челябинске частично закроют движение по улице 60-летия Октября
03.07.2023
В Челябинске ограничили движение по проспекту Победы
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023