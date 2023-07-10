В Челябинске вводят ограничение движения по улице Косарева

В Челябинске завтра, 11 июля, с шести часов утра вводят ограничение движения по улице Косарева, в районе дома № 79А по улице Братьев Кашириных.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, ограничение движения по двум полосам по направлению на север будет действовать до полуночи 18 июля.

Напомним, ранее этот участок дороги был закрыт для транспорта полностью.