24.05.2022
Южноуральские стражи порядка помогли с документами переселенцам Донбасса и Украины
24.05.2022
В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина
24.05.2022
Что подешевело в магазинах Челябинской области в апреле
24.05.2022
Власти Челябинска планируют строительство в Чурилово школ, поликлиники и других соцобъектов
23.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
23.05.2022
Около 150 нелегальных точек приема металла прекратили работу стараниями южноуральских полицейских
В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина
03.09.2021
В Челябинске на улице Комарова высаживают шаровидные ивы
31.08.2021
В сквере на Академика Королева в Челябинске появится дюжина молодых дубов
16.08.2021
В Челябинске продолжается замена погибших деревьев
13.07.2021
В 2021 году РМК высадила свыше 108 тысяч деревьев и цветов в рамках проекта «Озеленим наш дом»
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022