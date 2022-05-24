В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина

В Челябинске сегодня, 24-го мая, специалисты МБУ «Геоцентр» начинают замену неприжившихся деревьев на улице Петра Столыпина.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, погибшие растения будут заменены на участке от улицы Татищева.

В общей сложности сотрудникам муниципального учреждения предстоит высадить новые деревья взамен 29-ти неприжившихся.

Как отметили в КДХ Челябинска, замена будет производиться в рамках гарантийных обязательств.