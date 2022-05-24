В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Подростки Челябинской области (от 14 до 18 лет) смогут во время летних каникул подработать. Для н
24.05.2022

Где и как подростки Челябинской области смогут подработать летом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все медицинские организации детской сети Челябинска оказывают бесплатную стоматологическую помощь
24.05.2022

Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично поблагодарил учителя ОБЖ (о
23.05.2022

Текслер лично поблагодарил учителя, спасшего потерявшего сознание ученика, и пообещал награду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на смену ночным заморозкам придет резкое потепление, но оно продлится всего
23.05.2022

В Челябинской области на смену ночным заморозкам придет резкое потепление
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.05.2022

Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Южноуральские стражи порядка помогли с документами переселенцам Донбасса и Украины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Что подешевело в магазинах Челябинской области в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.05.2022

Власти Челябинска планируют строительство в Чурилово школ, поликлиники и других соцобъектов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

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высадка деревьев
Общество
24.05.2022 09:36

В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина

В Челябинске сегодня, 24-го мая, специалисты МБУ «Геоцентр» начинают замену неприжившихся деревьев на улице Петра Столыпина.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, погибшие растения будут заменены на участке от улицы Татищева.

В общей сложности сотрудникам муниципального учреждения предстоит высадить новые деревья взамен 29-ти неприжившихся.

Как отметили в КДХ Челябинска, замена будет производиться в рамках гарантийных обязательств.

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16.08.2021

В Челябинске продолжается замена погибших деревьев
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В предстоящую субботу, 21 мая, Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музе
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Подростки Челябинской области (от 14 до 18 лет) смогут во время летних каникул подработать. Для н
24.05.2022

Где и как подростки Челябинской области смогут подработать летом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все медицинские организации детской сети Челябинска оказывают бесплатную стоматологическую помощь
24.05.2022

Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.05.2022

Текслер лично поблагодарил учителя, спасшего потерявшего сознание ученика, и пообещал награду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.05.2022 09:45

Южноуральские стражи порядка помогли с документами переселенцам Донбасса и Украины

24.05.2022 09:36

В Челябинске заменят погибшие деревья на улице Петра Столыпина

24.05.2022 09:27

Что подешевело в магазинах Челябинской области в апреле

24.05.2022 09:26

Власти Челябинска планируют строительство в Чурилово школ, поликлиники и других соцобъектов

23.05.2022 20:47

Текслер лично поблагодарил учителя, спасшего потерявшего сознание ученика, и пообещал награду

23.05.2022 17:41

Анонсы событий и мероприятий на 24 мая

23.05.2022 17:38

Около 150 нелегальных точек приема металла прекратили работу стараниями южноуральских полицейских

23.05.2022 17:34

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По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых

20.05.2022 12:40

Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО

20.05.2022 12:38

Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы

20.05.2022 12:07

Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона

20.05.2022 12:05

Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер

20.05.2022 11:48

Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»

20.05.2022 11:47

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая

20.05.2022 11:46

За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое