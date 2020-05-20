ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске зарегистрирован шестой случай смерти пациента с коронавирусом

Общество
Сегодня, 12:47
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинском городском округе за прошедшие сутки зарегистрирован новый случай смерти пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, 19 мая, в больнице скончался 85-летний житель Челябинска. Причина – ковидная пневмония. Мужчина ни с кем из инфицированных не контактировал и никуда за пределы региона не выезжал.

За время пандемии в Челябинской области скончалось 23 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе 10 человек – от ковидной пневмонии, 12 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус). Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

В Челябинске зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, ни с кем из инфицированных не контактировала и никуда не выезжала, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, источник заражения не ясен, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид), 48-летняя женщина (17 мая, ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала, ковидная пневмония) и 85-летний мужчина (18 мая, ковидная пневмония).

На сегодня в областном центре подтверждено 540 случаев коронавирусной инфекции (за сутки число инфицированных выросло на 24). В тяжелом состоянии находятся семь пациентов: 30-летний, 40-летний, 58-летний, 60-летний, 62-летний, 68-летний и 77-летний. Все семеро ни с кем из инфицированных не контактировали и никуда за пределы региона не выезжали.

Наибольшее число смертельных исходов зарегистрировано в Магнитогорске, где умерло восемь пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая,хроническая обструктивная болезнь лёгких четвертой стадии, коронавирус - сопутствующий) и 79-летняя женщина (16 мая, ковидная пневмония).

На сегодня в Магнитогорске подтверждено 488 случаев ковида (плюс 21 случай за сутки). Город занимает второе место в области по числу случаев коронавируса и возглавляет антирейтинг по числу смертельных исходов от ковида).

В Златоусте зафиксировано пять случаев смерти пациентов с коронавирусом: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии), 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус) и 78-летняя женщина (18 мая, ковидная пневмония, инфицирована после контакта с заболевшим). На сегодня в Златоусте подтверждено 379 случаев коронавируса. В тяжелом состоянии 60-летний и 71-летний пациенты. Оба контактные.

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Всего в районе 11 случаев коронавируса.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 25 случаев коронавируса (плюс два за стуки).

В Брединском районе от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. В Брединском районе – 13 случаев коронавирусной инфекции (один новый инфицированный за сутки).

В Миассе умерла 82-летняя женщина. Заразилась после контакта с больным. На сегодня в Миассе подтверждено 106 случаев коронавирусной инфекции (трое новых заболевших за минувшие сутки).

По данным на утро 20 мая в России коронавирус унес жизни 2837 человек. В УрФО зарегистрировано 51 случай смерти от коронавируса: в Челябинской области – 23 (в том числе 11 – непосредственно от ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – 11, в Тюменской и Свердловской областях – по семь, в Ямало-Ненецком автономном округе - три.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Экономика
Сегодня, 11:43
Работники соцучреждений Челябинской области получают доплаты из двух источников
Общество
Сегодня, 11:41
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к двум тысячам
Общество
Вчера, 11:32
В Златоусте зарегистрирован новый случай смерти пациента с коронавирусом
Общество
Вчера, 11:10
В Челябинской области суточный прирост заболевших пошел на спад
Вчера, 16:48
Текслер: Реализуемый комплекс мер позволил не допустить взрывного распространения Covid-19
Вчера, 16:34
В Челябинске бизнесмены, несмотря на запреты, продолжают работать в условиях коронавируса
Вчера, 16:24
«Ингосстрах» принимает заявления от челябинцев, пострадавших в результате коммунальной аварии
Вчера, 16:22
Необратимые последствия и минимум 7 лет на восстановление: на Synergy Online Forum представили прогноз развития мира после кризиса
Вчера, 15:26
Когда откроются детские лагеря в Челябинской области
Вчера, 15:02
В Челябинске наработали успешный опыт «дистанта» для детей с особыми возможностями здоровья
Вчера, 14:54
Системы цифровой аналитики внедряет на Урале компания «Интерсвязь»
Вчера, 13:46
Сотрудники «ЧелябГЭТ» пожаловались Текслеру на снижение зарплаты
Вчера, 13:25
В Челябинской области 500 тысяч детей получат по 10 тысяч рублей
Вчера, 13:09
Аптека возле центрального клуба на ЧМЗ, из-за которой вырубили деревья, построена не будет
Происшествия
Сегодня, 11:38
Неспортивное поведение
Директор волейбольного клуба «Динамо-Метар» избил пожилую женщину-охранника
Среда обитания
Сегодня, 12:59
Будут обжаловать
Облсуд поддержал решение Заксобрания об изменении границ челябинского городского бора
Новости
Сегодня, 13:55
Федерация
Россиян отправят на пенсию на три года раньше: новая антикризисная мера правительства
Сегодня, 13:53
Экономика
Абоненты МегаФона теперь могут бесплатно общаться даже при отрицательном балансе
Сегодня, 13:32
Происшествия
В Челябинске автоледи на Lexuse протаранила торговый павильон
Сегодня, 13:12
Общество
Депутат ЗСО Андрей Самсонов скончался в возрасте 60 лет
Сегодня, 13:04
Происшествия
В Сосновском районе игры в «собачью смерть» закончились смертью 10-летнего мальчика
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 13:12
Общество
Депутат ЗСО Андрей Самсонов скончался в возрасте 60 лет
Вчера, 17:06
Общество
Из-за пандемии россияне стали чаще вызывать онлайн-докторов
Вчера, 16:34
Общество
В Челябинске бизнесмены, несмотря на запреты, продолжают работать в условиях коронавируса
Вчера, 16:24
Общество
«Ингосстрах» принимает заявления от челябинцев, пострадавших в результате коммунальной аварии
Вчера, 15:02
Общество
В Челябинске наработали успешный опыт «дистанта» для детей с особыми возможностями здоровья
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика