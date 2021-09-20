В Челябинске завершают ремонт 15-го трамвайного переезда, на очереди – перекресток Труда и Кирова

В Челябинске завершается ремонт трамвайного переезда на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Труда. Предстоящей ночью здесь будет произведена укладка асфальта.

Данный переезд станет для южноуральской столицы уже 15-м по счету участком трамвайных путей, где в текущем году проводились ремонтные работы (на 14-ти ремонт уже закончен).

Как сообщил сегодня, 20-го сентября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, с 22-го сентября подрядчик приступит к ремонту трамвайного переезда на пересечении улиц Труда и Кирова.

Срок окончания работ на этом участке – 25-сентября.

Отметим, ремонт участков трамвайных путей для Челябинска крайне важен – инфраструктура крайне изношена и давно нуждалась в ремонте.