В Челябинске завершены основные работы на путях у трамвайного депо №1

В Челябинске завершены основные работы по ремонту путей на узле «Трамвайное депо №1». Продолжается процесс благоустройства и организации пешеходных переходов.

Хорошей новостью поделилось в своем телеграм-канале ООО «ЧелябГЭТ». На предприятии также рассказали, что сегодня, 31 октября, были подключены для работы в автоматическом режиме три стрелочных перевода: под мостами, со стороны остановки «Челябинский областной суд»; на выезде из левых ворот депо №1 в оба направления; со стороны остановки «Киргородок» для заезда в депо №1 (это новый автоматический перевод, которого не было до ремонта).

«Автоматический перевод стрелок очень удобен для водителя, поскольку позволяет ему не покидать кабину трамвайного вагона, а также сокращает время проезда узлов на не регулируемых светофорами участках», - пояснили в ООО «ЧелябГЭТ».