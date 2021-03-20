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В Челябинском «Алмазе» выстроилась очередь на прививку от ковида

В субботу, 20 марта, в Челябинской области жители смогли поставить прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в торговом городе «Алмаз».

Вакцинацию для всех желающих проводила медицинская бригада из «Областной клинической больницы № 2» на специально отведенной площадке торгового комплекса. При этом соблюдались все противоэпидемические меры.

Пункт вакцинации открылся в 10 часов, но желающие поставить прививку пришли раньше.

У каждого вакцинируемого измеряли давление, температуру, сатурацию. Перед прививкой человек заполнял анкету и согласие на вакцинацию

Всего за шесть часов работы пункта было привито 195 человек разного возраста. «Очень хочется забыть про коронавирус и вернуться к нормальной жизни! Защитить себя и своих близких от заболевания и особенно тяжёлых последствий», - говорили большинство вакцинируемых. Они отмечали, что российская прививка уже доказала свою эффективность.

Напомним, в выходные жители могут также бесплатно сдать тест на коронавирусную инфекцию в 10 торгово-развлекательных комплексах в семи городах области.

Фото: министерство здравоохранения Челябинской области