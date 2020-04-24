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В челябинском госприюте для безнадзорных животых появились первые обитатели

Общество
Сегодня, 12:37
Автор: 
Евгения Александрова

В челябинском муниципальном приюте для безнадзорных четвероногих вчера, 23 апреля, появились первые хвостатые обитатели. Это три взрослые собаки и два щенка.

"Все животные одного "завоза", из одной стаи. Поэтому их можно размещать вместе. Врачом осмотрены. Все спокойные. Напоены и накормлены", - рассказала представитель подрядной организации "Челябстройсервис", исполняющей муниципальный контракт, Елена Каткова.

У рыжего малыша, которому около трех месяцев, врожденное заболевание - щенок подволакивает задние лапки. Пятимесячная белая девочка здорова.

В настоящее время все собаки находятся на десятидневном карантине. Когда он закончится, животных начнут выгуливать на участке при приюте. Согласно условиям контракта, четвероногих обязаны выгуливать дважды в день.

Взрослым собакам подрядчик обязан обеспечивать двухразовое питание, щенкам - от трех до шести раз в день (в зависимости от возраста).

Елена Каткова рассказала, что рыжего мальчика, имеющего проблемы с задними лапками, уже хотят забрать. Если звонившая по нему женщина не передумает, после всех процедур в приюте щенка отдадут ей.

У муниципального приюта есть официальная группа в ВКонтакте "Хвостатый друг" , где будет появляться актуальная информация по поступающим животным и проделанной работе.

Напомним, фирма ООО "Челябстройсервис" выиграла аукцион на содержание животных в приюте, снизив сумму с начальных 10 миллионов 40 тысяч 170 рублей  до 5 миллионов 964 тысяч рублей.

В 2020-м году, согласно условиям контракта, в Челябинске должны отловить и направить в приют 1300 безнадзорных животных. За отлов и транспортировку четвероногих до места отвечает другая организация ООО "Урал-Мегвэй".

Контракты исполняются в столице Южного Урала в рамках муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды». Срок их действия истечет 25-го декабря 2020-го года.

Фото предоставлено Еленой Катковой

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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