В Челябинском онкоцентре сегодня вынуждены были отменить плановую госпитализацию

В пятницу, 14 октября, из-за сбоя в программном обеспечении маркировки лекарственных препаратов были отменена плановая госпитализация пациентов в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦО и ЯМ»).

«Сегодня всех прибывших на плановую госпитализацию в областной онкоцентр в Челябинске отправили обратно домой», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» жительница Челябинска, которую планировали госпитализировать в онкоцентр 14 октября.

По ее словам, в госпитализации сегодня было отказано всем по причине, якобы, отсутствия медикаментов.

«14 октября 2022 года 15 пациентов не были госпитализированы в Челябинский онкоцентр на проведение лекарственной терапии, - подтвердили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГАУЗ «ЧОКЦО и ЯМ» и пояснили. - Это произошло из-за сбоя в программном обеспечении (обслуживается и сторонней организацией) при маркировке 4,5 тысячи штук препарата фторурацила, без которого невозможно осуществить химиотерапию».

В онкоцентре отметили, специалисты ЧОКЦО и ЯМ уже обратились в обслуживающие организации, а также поставили дополнительные смены сотрудникам, отвечающим за маркировку препаратов.

Все пациенты, которые сегодня не смогли госпитализироваться и были отправлены домой, смогут прийти в онкоцентр в следующий вторник, 18 октября. Они будут приняты вне очереди. «Пациенты были предупреждены о внештатной ситуации, перенаправлены на приём в Челябинский онкоцентр 18 октября 2022 года вне очереди, - рассказали в онкоцентре и принесли свои извинения за неудобства.