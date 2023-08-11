11.08.2023
Лучший начальник караула ГУФСИН Челябинской области работает в СИЗО №3
11.08.2023
В челябинском поселке Сосновка создают сквер на площади почти десять тысяч «квадратов»
11.08.2023
Артисты челябинского театра оперы и балета стали участниками проектов канала «Культура»
11.08.2023
В Металлургическом районе Челябинска до следующей весны ограничат движение транспорта
11.08.2023
В Челябинской области экс-директор завода отправился в колонию за денежные махинации
11.08.2023
Исторический музей Южного Урала на страже исторических точностей
В челябинском поселке Сосновка создают сквер на площади почти десять тысяч «квадратов»
09.08.2023
Новые зеленые территории «Паркового» становятся точками притяжения курчатовцев всех возрастов
08.08.2023
Текслер поручил ускорить работы по благоустройству набережной в селе Миасское
08.08.2023
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера
08.08.2023
В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023