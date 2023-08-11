В челябинском поселке Сосновка создают сквер на площади почти десять тысяч «квадратов»

В поселке Сосновка в Центральном районе Челябинска создают сквер на площади почти десять тысяч квадратных метров.

Работы по благоустройству ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, уже завершена планировка площадок, тротуарной сети, беговой дорожки, обустроены основания из щебня, установлены бортовые камни, проводится асфальтирование.

Благоустройство этого общественного пространства продолжится в 2024 году - в сквере появятся разнообразные локации для отдыха и занятий спортом для взрослых и детей.

Кроме того, в следующем году в сквере поселка Сосновка высадят большое количество деревьев и кустарников, обустроят газон. По всему периметру разместят скамейки, перголы и урны.

Также предусмотрено устройство современного наружного освещения с коммуникациями, скрытыми под землей.

Прилегающую территорию также приведут в порядок - оборудуют подъездные пути и парковочные карманы для автомобилей.