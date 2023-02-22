22.02.2023
В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих
22.02.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной
22.02.2023
В Еманжелике полицейские спасли мальчика
22.02.2023
Снежная романтика: февральским днем любимцу Челябинска Ермаку явилась прекрасная Серебряна
22.02.2023
Из Челябинска на Донбасс отправится очередная партия гуманитарной помощи
22.02.2023
Златоустовец втирался в доверие к женщинам и обирал их до нитки
В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих
16.02.2023
Ленинцев взволновал разбор конструкций в сквере у ДК «Станкомаш» Челябинска
16.02.2023
В Магнитогорске огласили шорт-лист территорий для благоустройства
13.02.2023
Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей
13.02.2023
В Челябинске объявили аукцион на благоустройство сквера в 55-м микрорайоне
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023