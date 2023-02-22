В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих

В челябинском сквере «Молодежный» в этом году обустроят площадку для выгула собак.

Аукцион по благоустройству общественного пространства в Тракторозаводском районе, расположенного в границах трех улиц – Салютной, Горького и Первой Пятилетки, размещен на сайте госзакупок сегодня, 22 февраля. Начальная (максимальная) цена аукциона – девять миллионов 432 тысячи 182 рубля. Заявки от участников принимаются до второго марта включительно.

Заказчиком третьего этапа благоустройства «Молодежного» является администрация Тракторозаводского района. В соответствии с условиями технического задания, победителю предстоит организовать дополнительное наружное освещение, проведя земляные и электромонтажные работы, осуществить пусконаладку и обустроить площадку для прогулок четвероногих.

На площадке для выгула собак подрядчик установит горку-мостик, тоннель, две горки-лестницы (одну из них – малую), малый подиум, щит и кольцо для прыжков четвероногих, трамплин, бум, два информационных стенда и две урны для собачьих экскрементов.

Все вышеназванные работы исполнитель муниципального контракта должен будет выполнить в период с 15 апреля по 20 августа текущего года включительно.

Гарантийный срок составит года с даты подписания заказчиком документа о приемке работ с использованием ЕИС.